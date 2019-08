Sem acordo, rodoviários ameaçam paralisação dos ônibus em Manaus

Manaus - Os servidores do transporte público podem paralisar as atividades, caso seja reduzido o quadro de cobradores de ônibus na próxima segunda-feira (12). A informação é do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), Givanci Oliveira, que falou, nesta terça-feira (6), em assembleia geral na sede do sindicato, situado no bairro Nossa Senhor das Graças, Zona Centro Sul de Manaus.

Conforme Givanci, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) aprovou uma proposta para a redução do número de assaltos nos ônibus da capital. No entanto, segundo o rodoviário, a medida executada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de Manaus (Sinetram) vai reduzir o quadro de cobradores das empresas de transporte público.

“Nós queremos sensibilizar as autoridades para que não reduzam os servidores. A greve foi aprovada e entra em vigor a partir das 4h da próxima segunda, caso o Sinetram não recue dessa medida radical de extinguir os cobradores”, frisou Givanci, acrescentando que algumas linhas de transporte público já funcionam sem cobradores , onde o motorista acumula funções.

A cobradora Eliana Silva disse, ao Portal Em Tempo, que a medida vai coloca em perigo a integridade física dos servidores. “Os empresários querem tirar a nossa função e deixar que os motoristas façam a cobrança e dirija ao mesmo tempo, o que é muito perigoso. Com o ônibus lotados, corre o risco de haver acidentes nos horários de pico”, frisou a servidora.

O MPAM disse ao Portal Em Tempo que não sugeriu a extinção da figura do cobrador nos coletivos, mas sim a suspensão do uso de dinheiro em espécie dentro dos ônibus. O órgão frisou que a mudança foi aprovada e assinada por autoridades que tratam da segurança pública no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

O Sinetram informou que não está prevista a redução de funcionários e estão sendo realizadas ações que visam dar mais segurança aos trabalhadores e usuários do transporte coletivo sendo uma delas a utilização de tecnologias como a do cartão Passa Fácil, que substitui o pagamento em dinheiro.



"Contribuindo para reduzir a criminalidade dentro dos ônibus, o Sinetram destaca, ainda, que não estão previstas redução no quadro de funcionários, bem como suspensão de benefícios dos mesmos”, disse o sindicato em nota.