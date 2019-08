Mais 13 toneladas de pescado irregular são apreendidos no Amazonas

Manaus- A 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada no município de Santo Antônio do Içá, sob a coordenação do gestor da unidade policial, o investigador de Polícia Francisco Rebouças, em conjunto com agentes da Polícia Federal e da Força Nacional, deflagraram no início da tarde do último sábado (3), por volta de meio-dia, operação policial que resultou na apreensão de embarcação com cerca de 13 toneladas de pescado em situação irregular.

Durante a ação, as equipes apreenderam 6 toneladas de pirarucu e 7 toneladas de peixe liso, que estavam sendo transportadas ilegalmente. Segundo o comandante da embarcação que estava fazendo o transporte da mercadoria, Manoel Bernardes, 52, o embarque da carga ocorreu no município de Fonte Boa, tendo como destino Tabatinga.

O gestor da 53ª DIP relatou que, durante a operação, foram fiscalizadas embarcações suspeitas de transportar pescado ilegal. Rebouças destacou que, ao longo da ação, foram feitas a averiguação da origem dos peixes e o regulamento de transporte e comercialização, além da verificação da venda proibida de carne oriunda da caça de animais silvestres.

“Deflagramos essa operação no alto rio Solimões. Avistamos o barco e efetuamos a abordagem aos tripulantes. Assim que identificamos o pescado ilegal, autuamos o comandante da embarcação pela prática ilícita. Apostamos que esse tipo de ação possa amenizar os impactos ambientais que vêm ocorrendo”, argumentou o investigador.

Indiciamento

Conduzido ao prédio da 53ª DIP, o comandante foi indiciado por transporte ilegal de peixe, crime previsto no Artigo 34 da Lei 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o homem foi liberado e irá responder ao processo em liberdade.

Doação

O gestor Francisco Rebouças informou que as 13 toneladas de peixe apreendidas durante a operação foram doadas a instituições filantrópicas, igrejas e moradores de comunidades de Santo Antônio do Içá.

*Com informações da assessoria