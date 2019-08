Vídeo: 'Queremos estudar', dizem manifestantes sobre escolas fechadas

Manaus - Com cartazes escritos 'Queremos estudar', 'Estamos há três meses sem escola', estudantes, professores e profissionais da Escola Municipal de São Sebastião se manifestaram na manhã desta terça-feira (6) em frente à Câmara Municipal de Iranduba, localizada na Praça dos Três Poderes, no Centro do município de Iranduba (19 km distante de Manaus).

Manifestantes protestando em frente à Câmara Municipal de Iranduba. | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo

De acordo com os servidores da escola que fica localizada na comunidade Paraná do Iranduba, o período de suspensão das atividades por conta das cheias do Rio Solimões ainda não teve o retorno do funcionamento, contabilizando três meses de paralisação.



“A escola está há três meses sem funcionar. A Prefeitura quer fechar uma escola que ensina com qualidade mais de 50 alunos, tanto com o ensino fundamental como ensino profissionalizante”, afirmou uma das professoras que não quis se identificar.

A vereadora Geine Oliveira (PCdoB-AM) informou que a Secretaria Municipal de Educação de Iranduba (Semei) não realiza reformas nas escolas desde a gestão passada. Geine Oliveira ainda ressalta que os recursos direcionados ao município pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) não foram utilizados de forma correta.

Vereadora Geine Oliveira (PCdoB-AM) | Foto: Leonardo Mota

“A Prefeitura não realizou nenhuma reforma nas escolas de Iranduba. Ano passado, o Fundeb repassou mais de R$ 30 milhões para a gestão. Para onde foi esse dinheiro? Os próprios pais que pintam a escola, não há nenhum cuidado com a manutenção da infraestrutura. Os pagamento dos servidores também recebem com um atraso muito grande”, declarou Geine.

O advogado e ex-prefeito Nonato Lopes também esteve presente na manifestação. Nonato afirmou que fechar unidades escolares é uma medida contraditória. “Não tem como investir na educação fechando escolas. É preciso construir unidades novas e ainda realizar manutenção das já existentes para garantir um ensino de qualidade para população irandubense”, disse.

Secretaria de Educação



O secretário de Educação, Amilton Gadelha, afirmou que a Prefeitura Municipal de Iranduba está realizando o ajustamento entre despesas e receitas do município. Após reunião com os conselhos municipais e o Fundeb, foi constatado distorções relacionados às despesas na Educação.

“A legislação determina que em um raio de 5 km, o município tenha uma escola para que os alunos possam estudar. Constamos que em um raio de 5 km, temos oito unidades de ensino. Outro fator que encontramos foi há presença de funcionários se comparando ao número de alunos. Temos escolas que tem 25 funcionários para apenas 40 alunos. Ou seja, uma média proporcional de 13 alunos por servidor”, relatou o secretário.

Secretário municipal de Educação de Iranduba, Amilton Gadelha | Foto: Leonardo Mota

A medida tomada pela secretaria é de reduzir o quadro de funcionários temporários que já cumpriram contrato. Segundo o secretário, 60% dos recursos vindos do Fundeb são para pagar funcionários e 40% restantes são para custear a parte administrativa e manutenção da infraestrutura escolar. Porém, com o grande quadro de funcionários e mais de 90% dos recursos estavam destinados para pagamento do salário dos servidores.

“Para a educação não entrar em colapso, nós começamos a diminuir contratos e a fundir escolas que estão do outro lado do rio. Seis escolas já foram fundidas, tínhamos 68 escolas, estamos com 63 agora e a meta é permanecer com 50 escolas. Estamos preocupados em otimizar os espaços, oferecer concursos para professores efetivos, para assim sobrar verba para manter as escolas em funcionamento”, ressaltou Amilton.

Diagnóstico sobre os recursos do Fundeb | Foto: Leonardo Mota

O Portal Em Tempo foi a sede da Prefeitura Municipal de Iranduba para tentar ouvir o prefeito Francisco Gomes, “Chico Doido”, porém ele estava participando juntamente com maior parte dos servidores municipais da inauguração da Quadra Poliesportiva que foi entregue no Distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba (AM).

Sede da Prefeitura Municipal de Iranduba | Foto: Leonardo Mota

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo