Vídeo: 'Conversa Franca' destaca o avanço de casos de HIV do Amazonas

Manaus- Nesta terça-feira (6) o programa 'Conversa Franca' da WEB TV Em Tempo trouxe como pauta os dados divulgados pelo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. As informações apontam o Amazonas com o segundo lugar no ranking dos estados da região norte, apresentando 720 casos de HIV.

Para falar sobre o crescimento dos casos de HIV/AIDS no país e no Amazonas, foram convidados o farmacêutico Reinan Brotas e o ativista Felipe Medeiros.

| Foto: Mayson Dantas

Em 2018 foram notificados 1.800 casos de HIV no Amazonas, conforme explicou o farmacêutico e membro da coordenação Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais, Reinan Brotas.

Qualidade de vida

O ativista Felipe Medeiros ressaltou que durante a Conferência de Aids internacional em Amsterdã em 2018 mostrou que o estudo científico , denominado "Estudo Partner" de 12 anos analisou mais de 77 mil relações sexuais de casais. Constatou-se que apenas um dos parceiros usa um dos métodos de proteção. O estudo constatou que uma pessoa que convive com o HIV durante seis meses com a carga viral indetectável e que faz o tratamento correto, não transmite o vírus ao parceiro no ato sexual.

O ativista Felipe Medeiros fala sobre as dificuldades e o preconceito sobre a doença no Amazonas | Foto: Mayson Dantas

Felipe ressaltou que atualmente as pessoas que possuem o vírus HIV podem ter uma vida comum e saudável, pois segundo ele, a medicina tem avançado, comparado aos anos anteriores. O que não muda, segundo Felipe é o preconceito sobre a doença.

Ações para informação

| Foto: Mayson Dantas

A Coordenação Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais juntamente com a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado e o Governo do Estado do Amazonas, unem esforços para sensibilização, prevenção e divulgação para o teste rápido gratuito e onde procurar atendimento caso haja a constatação da doença.

Outra medida da coordenação, conforme explica o farmacêutico Reinan é a distribuição de materiais informativos, preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante.

A Coordenação Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais está localizada na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, em Manaus, com 23 pessoas atuando no âmbito estadual.

Assista a entrevista na íntegra: