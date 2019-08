Vídeo: Wilson Lima em entrevista exclusiva para o 'Programa Agora'

Manaus- O governador Wilson Lima (PSC) visitou a TV Em Tempo nesta segunda-feira (5) e concedeu entrevista ao 'Programa Agora', apresentado pela jornalista Márcia Lasmar, de segunda a sexta-feira às 10h50 às12h30. Wilson Lima fez um balanço dos seis primeiros meses de administração e falou sobra as dificuldades enfrentadas na área da saúde do Estado.

Na entrevista, o governador falou sobre a interiorização da administração dele e o Plano Safra Amazonas , lançado no mês de julho em benefício aos agricultores do Amazonas. Sobre a economia, Wilson Lima comentou sobra as ações de melhorias nos municípios do interior. Aos ser questionado sobre a paralisação de empresas de prestação de serviços médicos não fugiu do tema, respondeu às perguntas da apresentadora Márcia Lasmar e continuou a comentar sobre os temas mais delicados do seu mandato

Wilson lima avaliou como positivo a realização do 18° Fórum de Governadores da Amazônia Legal , o evento aconteceu em Palmas, no estado de Tocantins. Dentre os temas que uniram os governadores estão a proposta de cooperação do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBIO.

Assista à reportagem da TV Em Tempo: