No Amazonas, mulher morre após ser atropelada na AM – 070

A Samu foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local | Foto: Divulgação

Manaus – Uma mulher, até o momento sem identificação, com sinais de atropelamento foi encontrada morta no início da noite de segunda-feira (5). O fato ocorreu no quilômetro 5 da rodovia estadual AM-070 (conhecida como Manoel Urbano), que liga Manaus a Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).

Segundo informações da polícia, a mulher foi encontrada jogada no canteiro central da rodovia nas proximidades do Restaurante Sabor da Terra. A vítima trajava roupa de banho (biquíni), quando foi atropelada por um carro, de características não reconhecidas. Junto ao corpo foram encontradas partes de um retrovisor e de um para-choque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado por populares, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) deve investigar as causas do atropelamento.