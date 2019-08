HPS João Lúcio lança Programa Antiestresse para trabalhadores da saúde

Manaus - O Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio Machado, zona leste, lançou o Programa Antiestresse para funcionários da unidade. Ao som da violinista Elena Koynova, servidores, usuários e acompanhantes puderam conhecer o projeto, durante apresentação no hall de entrada do pronto-socorro, nesta terça-feira (06).

"Para cuidar bem do outro, nós temos que estar satisfeitos com o que a gente faz. Cuidar das pessoas dentro do ambiente hospitalar é desafiador. E, tudo que é feito para melhorar a vida do trabalhador da saúde, é refletido na Saúde do Estado", disse o diretor do HPS João Lúcio, Silvio Romano.

A percepção de estresse e as estratégias de controle foram apresentadas pela equipe do Serviço de Psicologia que coordena o projeto.

Através do próprio celular, o participante pode responder uma avaliação gratuita sobre sua percepção de estresse e o quanto ele se sente capaz de lidar com as situações de tensão. Cartazes foram espalhados pelo João Lúcio com um QR CODE que direciona o funcionário ao teste.

Online, o servidor recebe uma avaliação, na qual pode comparar experiências e desenvolver habilidades que ajudarão a lidar com as pressões do estresse e melhorar a capacidade de manejá-lo.

De acordo com o psicólogo do HPS, André Bráulio Pinto, o programa é composto por grupos terapêuticos com técnicas avançadas. Ligados ao computador ou em encontros individuais, o funcionário aprende a controlar seu estresse enquanto observa suas respostas corporais ao estresse em tempo real.

A técnica de enfermagem, Juciane Nogueira, participou da abertura do Programa Antiestresse na tarde desta terça e elogiou o projeto apresentado. "É uma oportunidade única e maravilhosa. O hospital precisa ser um local de cuidado, não só do paciente, mas também do trabalhador da saúde", disse.

De acordo com o diretor do HPS João Lúcio, outras atividades envolvendo, rodas de conversa, a música e o teatro serão trabalhadas como técnicas de relaxamento.

*Com informações da assessoria