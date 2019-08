Servidores de Iranduba cobram vereadores sobre Plano de Cargos

Manaus - Servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Iranduba (a 27 km de Manaus) se concentraram em frente à câmara dos vereadores do município, na terça-feira (6), para aguardar a votação do Plano de Cargos dos funcionários do município.

Segundo a assistente social, Ruely Ferreira, a votação é um avanço positivo para a categoria. "É um marco histórico para todos os servidores efetivos da saúde. Até o momento, o plano de cargos e salários dos servidores e funcionários da saúde não existe dentro do município. Isso é um grande avanço, é a efetivação dos nossos direitos enquanto profissionais da saúde", pontou.

Assistente social Reuly Ferreira | Foto: Leonardo Mota

Com grande expectativa, os servidores se concentraram em frente à câmara com o objetivo de pressionar os vereadores. "Esperamos que seja positivo, tanto no poder executivo e no poder legislativo. Esperamos que eles deem suporte para nossa categoria. São anos de luta e até agora não temos uma lei voltada para a saúde. Isso é muito importante para todos os servidores de Iranduba", concluiu uma técnica em enfermagem presente no local.

O plano de cargos e salários foi aprovado por unanimidade dos parlamentares | Foto: Leonardo Mota

A votação da Comissão da Saúde, Previdência, Assistência Social e do Trabalho, presidida pelo vereador Edson Nicácio Serrão (PSB-AM) iniciou por volta das 13h e finalizou com a pauta de reivindicações aprovada por unanimidade pelos 11 parlamentares presentes preservando assim os direitos de todos os servidores do município.