Helicóptero da SSP-AM faz pouso forçado em Manaus

Manaus - Na manhã desta terça-feira (7), uma aeronave do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) precisou fazer um pouso forçado, causando apenas danos materiais na parte traseira do Helicóptero Águia 01 PR-EAM.

Conforme o comandante do DIOA, tenente-coronel Helliton Silva, o incidente ocorreu durante uma decolagem padrão para verificação de sistemas. O Águia 01 passará por manutenção para voltar a operar.

"A atuação precisa do piloto e co-piloto possibilitou a aterrissagem sem que ninguém ficasse ferido", informou a SSP-AM, em nota.



O Departamento de Operações Aéreas conta com quatro aeronaves, sendo dois helicópteros “Esquilo”, incluindo o Águia 01, um helicóptero Schweizer e um avião Super Petrel.