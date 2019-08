Após apagão em Manacapuru e Iranduba, agora é a vez de Urucurituba

O prefeito da pequena cidade, Claudenor Pontes, não foi localizado pela reportagem para falar sobre o assunto | Foto: Divulgação

Urucurituba - Com uma dívida que extrapola o valor de R$ 60 mil, segundo um funcionário público da Prefeitura de Urucurituba, o prédio do órgão (distante 208 quilômetros de Manaus), teve a energia elétrica cortada por agentes da Amazonas Energia, na manhã desta quarta-feira (7), por falta de pagamento. O prefeito da pequena cidade, Claudenor Pontes, conhecido como "Sabugo do PT", não foi localizado pela reportagem para falar sobre o assunto. A cidade é a 34ª mais populosa do Estado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.



De acordo com uma moradora, que não quis ser identificada, a cidade está um caos e outros cortes de energia já prejudicaram a população. “Em maio deste ano começaram os primeiros cortes, que ocorreram nas instalações do Conselho Tutelar, na Clínica Municipal de Fisioterapia e Reabilitação e até na Feira Municipal, todos esses locais ficaram sem energia elétrica por conta do débito alto que a prefeitura tem com a Amazonas Energia”, contou.

Uma outra moradora da cidade contou ao Portal Em Tempo que no município não há medicamentos no hospital e denunciou que nenhuma criança nasce naquela cidade há pelo menos seis anos.

“O hospital da cidade não possui uma dipirona. As gestantes vão para Itacoatiara dar à luz e depois enfrentam uma lancha com os recém-nascidos nos braços para chegar em casa”, denunciou a jovem, que pediu anonimato.

O Portal Em Tempo procurou a assessoria de comunicação da prefeitura de Urucurituba, que informou que o prefeito, Claudenor Pontes, está em Manaus participando de uma reunião com vereadores, mas não quis informar o local e nem o motivo da reunião.

Ainda de acordo com a assessoria, uma nota será divulgada por volta das 15h, desta quarta na página oficial da ASCOM de Urucurituba no Facebook para explicar o acontecido. A reportagem tentou marcar uma entrevista por telefone com o gestor do município, mas o contato foi inviabilizado pela assessoria do parlamentar.

Outros municípios sem luz

Na segunda quinzena do mês de julho, os municípios Iranduba e Manacapuru , na região metropolitana de Manaus, enfrentaram problemas de racionamento de energia elétrica, que afetaram serviços básicos, como, por exemplo, saúde, educação, alimentação, entre outros .

Na ocasião, diferente de Urucurituba, o problema afetou as cidades por conta do rompimento de cabos aquáticos a aproximadamente 50 metros de profundidade no rio Negro. O problema durou aproximadamente duas semanas.