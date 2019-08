Vídeo:Mais de 300 mil venezuelanos chegarão a Manaus nos próximos dias

14 mil pedidos para residência temporária em Manaus foram feitos por venezuelanos em 2018, estima PF | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O número de venezuelanos nas ruas de Manaus é cada vez maior. Famílias inteiras que se mudaram para Manaus, após fugirem do regime do presidente Maduro, na Venezuela, estão nas ruas da capital amazonense em busca de oportunidades.

No entorno da rodoviária cresce o número de famílias desabrigadas. A presença de crianças nos canteiros centrais e nos semáforos tem chamado a atenção. Mesmo sob o forte calor, crianças venezuelanas estão nas ruas, vendendo ou pedindo.

Segundo a Polícia Federal, foram feitos 14 mil pedidos em 2018 para residência temporária. A Prefeitura informa que 300 mil imigrantes estão chegando na cidade nos próximos dias, e ressalta que conta com a ajuda do Exército Brasileiro para tentar reorganizar os espaços utilizados pelos imigrantes.

Plano Migratório

Nessa terça-feira (6), o fluxo migratório dos venezuelanos em Manaus foi tema de uma reunião na Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas). Os representantes dos ministérios da Cidadania e Defesa, juntamente com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Fundo de Promoção Social (FPS), Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e Organização Internacional para as Migrações (OIM), participaram da reunião.

A assessora para Assuntos de Migração do Ministério da Cidadania, Niusarete Margarida de Lima, está na capital amazonense com o objetivo de alinhar as ações entre o Estado, Manaus e o Governo Federal em relação aos imigrantes , principalmente os venezuelanos. O objetivo da ação é prevenir o conflito em torno desse fluxo migratório, a exemplo do que ocorre em alguns locais, por conta da operação "Acolhida".

Número de venezuelanos

Um levantamento preliminar dos órgãos envolvidos no processo de imigração dos venezuelanos aponta que são mais de mil refugiados em Manaus, pois são mais de 400 na Rodoviária, 190 no Abrigo do Coroado; além dos indígenas Warao, em torno de 700, atendidos pela Prefeitura de Manaus.

Segundo o Ministério da Cidadania , o plano de ação apresentado pelo Governo do Estado, por meio da Seas, permite verificar que é possível agregar e buscar uma ação conjunta utilizando os recursos existentes, e ajudar os venezuelanos na questão do acolhimento.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira