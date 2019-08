Vídeo:Arthur priorizará 1º o salário de rodoviários, depois benefícios

Conforme o prefeito, foi decretado que hoje seria feita a arrecadação de recursos para efetuar o pagamento dos servidores | Foto: Leonardo Mota

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), pediu aos rodoviários da capital que tenham paciência. Ele se refere às reivindicações da classe e à possível greve do transporte público , na próxima segunda-feira (12). A afirmação foi dada nesta quarta-feira (7), durante coletiva de imprensa, após o lançamento do projeto “Mapa Manaus”, na sede da Prefeitura de Manaus, situada no bairro Compensa, Zona Oeste da capital amazonense.



Conforme o prefeito, foi decretado que hoje seria feita a arrecadação de recursos para efetuar o pagamento dos servidores e disse que vai remanejar a administração da verba do transporte. "Eu conversei com os rodoviários e agora, o dinheiro que entrar vai primeiro para o pagamento da classe, depois para a saúde, dentre outros benefícios dos servidores e, por último, aos dirigentes. Se eles paralisarem, será uma 'tolice' política imperdoável”, frisou Arthur.

A ferramenta vai ser entregue em outubro de 2020, afirma titular da Semef | Foto: Leonardo Mota

Mapa de Manaus



Em relação ao projeto “Mapa Manaus”, Arthur afirmou que a iniciativa vai beneficiar a cidade com informações sobre as obras da Prefeitura, que, mediante um levantamento de imagens e informações, a Defesa Civil vai prever as áreas de risco na cidade. “Nós já estamos com os cadastradores para realizar a verificação da cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e a equipe técnica já está pronta para os trabalhos. Devemos pensar no futuro, que vem depois da gente”, concluiu o prefeito.

O secretário municipal de finanças do município, Lourival Praia, afirmou que as informações georreferenciadas, geradas pelo projeto, vão ser disponibilizadas para a população e revelou que a ferramenta vai ser entregue em outubro de 2020.

“O ‘Mapa de Manaus’ não é apenas útil para o setor público. As 'sturtups' vão poder prover soluções para a educação, saúde, transporte, pois essas informações estarão disponíveis para todos e o município não vai cobrar por isso”, concluiu o secretário.

Funcionamento

O "Mapa de Manaus" será realizado em três etapas: levantamento aerofotogramétrico, mapeamento móvel e atualização cadastral em campo. A primeira fase consiste nos registros de imagens em alta resolução, e uma área total de 520 km², a partir de um avião devidamente equipado com uma câmera especial. Isso permitirá medições e cálculos eficiente, que contribuirão para a elaboração de projetos de engenharia, urbanismo e meio ambiente.

Em seguida, um veículo percorrerá todas as ruas da cidade realizando um levantamento fotográfico de alta qualidade, que ajudará a Prefeitura de Manaus na localização eficaz de imóveis e equipamentos urbanos. A tecnologia do mapeamento móvel terrestre vai gerar um mapa com imagens em 360º.

Por fim, cadastradores identificados com colete, boné e crachá, com seus dados visíveis, passarão de casa em casa para fazer a atualização cadastral dos proprietários e dos imóveis em cada localidade. Os dados coletados serão disponibilizados por meio de um sistema único para sociedade e gestores municipais.

