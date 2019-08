Estudantes fazem fiscalização sanitária em supermercado da zona Sul

A atividade educativa teve como objetivo mostrar aos fiscais mirins o que deve ser observado na hora de adquirir alimentos para garantir uma compra segura e sem riscos ao consumo | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus - Data de validade, cor, cheiro e condições das embalagens de produtos alimentícios foram alguns dos itens observados por uma turma de estudantes da rede municipal de ensino, durante fiscalização sanitária em um supermercado da zona Sul de Manaus. A atividade educativa, promovida pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus), teve como objetivo mostrar aos fiscais mirins o que deve ser observado na hora de adquirir alimentos para garantir uma compra segura, sem riscos ao consumo.

Os 12 alunos que participaram da ação são do 5º ano, da escola municipal Joaquim Pinto. Eles receberam orientação prévia sobre higiene e qualidade dos alimentos e na visita ao supermercado foram acompanhados pela equipe de fiscalização da Gerência de Produtos da Visa Manaus.

Os alunos visitaram todas as áreas de venda e fabricação de alimentos, incluindo as de produtos industrializados, de laticínios e de hortifrutigranjeiros e também o açougue, a padaria e a confeitaria, onde é exigido rigor sanitário no manuseio da matéria-prima, conforme esclareceu a fiscal nutricionista Luciana Fares.

Ela também lembrou que os peixes frescos devem estar sobre o gelo, com olhos brilhantes e escamas aderidas e, ainda, que para os ovos é obrigatório o selo de inspeção fiscal federal (SIF) ou estadual (SIE), além de ser necessário o consumidor verificar se estão com a casca íntegra (sem rachaduras ou trincas) e se estão sem penas ou outros resíduos. “O que não estiver dentro dessas condições não deve ser comprado ou consumido”, salientou.

A fiscal nutricionista Gizeli Giffoni, que também participou da ação, destacou a seriedade com que os alunos fizeram a fiscalização dos produtos. “Aproveitamos para perguntar sobre alguns tópicos que do treinamento prévio para que eles vissem como aplicar o conhecimento teórico na prática”.

Entre eles, segundo ela, foram abordados os cuidados a serem tomados na compra de enlatados e de iogurtes. “As latas não podem estar amassadas ou enferrujadas e os potes de iogurte não podem estar estufados”. A fiscal ensinou que estas condições indicam risco ou existência de proliferação de bactérias que podem trazer danos graves à saúde.

“A gente veio ver como está a validade e como os produtos devem ser armazenados, inclusive no frio. Essas orientações eu vou passar aos meus pais, e amigos também, além de orientar a observarem a data de validade dos produtos”, destacou Tiago.

A Semana Municipal de Vigilância Sanitária foi aberta pela Prefeitura de Manaus na última segunda-feira (5), Dia Nacional de Vigilância Sanitária e segue até a próxima sexta-feira, 9. Com diversas atividades educativas e técnicas, o objetivo da programação é evidenciar a importância da vigilância sanitária para a prevenção de riscos à saúde da população.

Nesta quinta-feira (8), será realizada uma fiscalização de orientação em estabelecimentos de interesse à saúde (restaurantes, lanchonetes, supermercado, pet shop, salão de beleza e outros) do Amazonas Shopping, zona Centro-Sul. Fiscais da Visa farão visitas a esses locais, com a distribuição de material informativo, entre as 16h e 20h.

