Dia da Alegria: artistas realizam ação social na Compensa, em Manaus

Manaus - Com o objetivo de proporcionar o acesso à cultura, arte e ações sociais, o grupo "Allegriah" realiza a 5ª edição do "Dia da Alegria 2019", na rua 27 de Novembro, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, a partir desta sexta-feira (9) e até domingo (11). A ação será em frente à sede da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Composto por jovens estudantes das áreas de teatro, literatura e produções artísticas, o evento foi criado em 2015 com o objetivo de contribuir com a sociedade manauara.

"Fazemos parte de um grupo de teatro que realiza ações sociais em algumas instituições carentes. Com isso, resolvemos beneficiar a nossa própria comunidade. Além da arte, associamos também a oferta de serviços básicos", contou Jakeline Monteiro, uma das organizadoras da ação.

A programação conta com bingo solidário | Foto: Arquivo Pessoal

A programação com atendimento médico, odontológico, cortes de cabelo, manicure e alguns serviços como emissão de documentos para a comunidade, tentando reduzir necessidades básicas que, muitas vezes por motivos burocráticos, não chegam com facilidade à população. O evento finalizará com um bingo que premiará quatros cestas básicas para os vencedores.

Programação do Evento

Sexta-feira (9) de 8h às 12h.

Emissões de 2ª Via dos documentos: RG; CPF; Certidão de Nascimento; Carteira de Trabalho; Cadastro Único, NIS, Cadastro da Bolsa Família.

Sábado (10)

Horário: 9h ás 12h.

Atendimentos: psicológicos, fisioterapêutico, palestras de saúde e cidadania, corte de cabelo masculino e feminino, manicure e pedicure, designer sobrancelha, aferir pressão e exame de glicose, teste rápido de HIV, Bazar solidário (o dia inteiro), Biblioteca comunitária (o dia inteiro)

Horário: 13h ás 17h.

Serviços básicos como emissão de segunda via de documentos também fazem parte da ação social | Foto: Arquivo Pessoal

Atendimento Odontológico

Horário: de 14h ás 17h.

Oficinas: desenho, tecido artístico e teatro do oprimido;

Espaço Infantil: pintura no rosto, recreação, brincadeiras e muito mais.

Horário: de 17h ás 22h

Apresentações: Cosplays e personagens Vivos; Peça teatral “Os Contadores de História”; trechos do espetáculo de dança “Jamais Fomos Modernos”; Hip Hop “Halaise Asaf e outros”; Quadrilha de dança tradicional “Rosas dos Ventos” e o Grande Bingo Solidário (Gratuito).

O Dia da Alegria conta ainda com apresentações de dança teatral | Foto: Arquivo Pessoal

Domingo (11)

Horário: de 9h às 12h.

Bazar solidário (o dia inteiro)

Oficina: Técnicas de Redação para Vestibulares e Concursos.

Horário: de 14h ás 17h.

Brincadeiras de Rua (premiações)

Horário: de 18h às 20h

Apresentação: Dançarina Josiane Silva & intervenção teatral “ Silencioso Socorro”

Horário: 21h.

Bingo Solidário.