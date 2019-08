Mãe em Manaus pede ajuda para realizar cirurgia da filha em Joinville

A cirurgia custa R$ 70 mil e será realizada no município de Joinville, no Estado de Santa Catarina, | Foto: Divulgação/Família

Manaus - A pequena Giselly Silva de Andrade de 7 anos, foi diagnosticada desde o nascimento com paralisia cerebral e precisa realizar uma cirurgia de medula óssea, no município de Joinville, no Estado de Santa Catarina, Região Sul do Brasil, que custa R$ 70 mil.

A mãe da menina Diane Queiroz da Silva, de 36 anos, procurou o Portal Em Tempo para pedir ajuda aos internautas para que possa arrecadar a quantia, até o mês de outubro. A mulher, que é moradora da comunidade Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, diz que a família luta diariamente para dar qualidade de vida à criança. “O nosso maior desafio são as viagens constantes para realizar o tratamento, que nosso estado não oferece. Eu tenho que me deslocar com ela de seis em seis meses para o hospital Sarah, em Fortaleza e realizar fisioterapias diárias”, contou a dona de casa.

Ainda segundo a mãe, ambas só conseguem ir até Fortaleza por meio do Tratamento Fora do Domicilio (TFD) que a Secretária de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), disponibiliza. Porém, o benefício é somente para um Estado e não cobre a ida até Santa Catarina.

“Agora estávamos precisando juntar dinheiro para custear a compra das passagens, diárias, alimentação, tudo para um mês. Mas não temos condições financeiras para isso. Precisamos de ajuda. O nosso plano de saúde está cobrindo a cirurgia, porém e ela ainda vai precisa fazer as fisioterapias por 15 dias em outra clínica em Joinville, que é continuidade do tratamento. Vamos precisar no mínimo de mais R$ 15 mil”, afirmou a mãe.

Pensando em conseguir auxílio financeiro, a dona de casa criou uma “Vakinha” virtual para conseguir o valor, até outubro.

“Com esse dinheiro vamos conseguir realizar a Rizotomia Dorsal Seletiva (RDS), que é uma cirurgia eficaz, indicada para tratamento da espasticidade em casos de paralisia cerebral. Com isso, tenho a esperança de ver um dia a minha filha andar”, finalizou Diane Queiroz.

Quem quiser contribuir com qualquer quantia, pode acessar o link: http://vaka.me/647556