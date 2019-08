Linha 122 tem itinerário alterado para avanço das obras na Constantino

A previsão é de que a linha retorne ao itinerário anterior após a conclusão da obra | Foto: Thiago Souza/Viação São Pedro

Manaus - A Gestão de Transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a partir desta quarta-feira (7), a linha 122, que atende o bairro Santo Agostinho/T2/Cachoeirinha teve seu itinerário alterado no sentido T2/bairro para o avanço na obra do Complexo Viário Roberto Campo, na avenida Constantino Nery, que já está com 25% dos serviços concluídos.

O itinerário no sentido T2/Cachoeirinha/bairro será normal até avenida João Valério, seguindo pela avenida Djalma Batista, avenida Senador Álvaro Maia, Constantino Nery e, a partir desse ponto, seguindo itinerário normal.

A previsão é de que a linha retorne ao itinerário anterior após a conclusão da obra. Na próxima semana, novas alterações no trânsito e no transporte estão previstas para a área e deverão ser detalhadas posteriormente à população, com o início de uma nova fase nos trabalhos de construção das duas novas passagens subterrâneas entre as ruas Pará e João Valério, que serão interligadas à avenida São Jorge.

*Com informações da assessoria