Governo entrega R$ 365,5 mil em equipamentos agrícolas em Itacoatiara

Manaus - O Governo do Amazonas entregará, nesta sexta-feira (9), em Itacoatiara, R$ 365.500,00 em equipamentos agrícolas para associações conveniadas pelo termo de fomento do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) do Estado. A medida visa a melhoria na produtividade das atividades agrícolas dos produtores da região.

Para a Associação dos Produtores Rurais Unidos de Itacoatiara (Asproita) serão entregues um trator agrícola, uma grade aradora, uma carreta agrícola, uma enxada rotativa, uma roçadeira, um perfurador de solo e um distribuidor de fertilizante, totalizando o montante de R$ 167.500,00, que beneficiará diretamente 34 famílias e mais de 150 pessoas indiretamente na localidade.

Para a Associação dos Produtores Rurais da Região Norte (Aspronorte) serão entregues R$ 198.000,00 em equipamentos, sendo um trator agrícola, uma grade aradora, uma carreta agrícola e uma plaina agrícola. Cerca de 30 agricultores familiares serão alcançados diretamente e mais 125 pessoas indiretamente.

Os objetos contemplados trarão melhorias significativas aos agricultores, diminuindo os esforços braçais e aumentando a capacidade de produção agrícola, além da redução de custos com mão de obra.

*Com informações da assessoria