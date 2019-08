Vídeo: rodoviária de Manaus é alvo de reclamações e denúncias

Manaus- Passageiros e autoridades denunciam a falta de infraestrutura no Terminal Rodoviário

Internacional de Manaus Engenheiro Huascar Angelim, localizado na avenida Djalma Batista, bairro Nossa Senhora da Graças, zona oeste de Manaus. O descaso com o terminal afeta passageiros e turistas que se deslocam para várias localidades, a partir de Manaus.

A equipe da TV Em Tempo flagrou as péssimas condições da rodoviária e ouviu os usuários do serviço na cidade.

O pátio de estacionamento está sem asfalto adequado, as paredes sujas e há falta de conforto para quem aguarda a saída e chegada dos ônibus. Outra reclamação são os banheiros, os passageiros pagam R$1 para usar a cabine e R$ 2 para tomar banho. Além das péssimas condições, o banheiro não é limpo e exala muito mau cheiro.

A estrutura que recebe os usuários gera denúncias e reclamações | Foto: Ione Moreno

Não é de agora

A situação da rodoviária de Manaus não é discutida e denunciada desde agora. Várias denúncias são apresentadas em reuniões na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O deputado Sinésio Campos (PT) participou de uma reunião técnica na Aleam em maio deste ano em que se encaminhou a situação da rodoviária.

A última vez em que a rodoviária recebeu melhoria na estrutura foi durante o mundial de Copa do mundo no ano de 2014. Manaus foi uma das capitais escolhidas para receber os jogos, com isso a rodoviária foi revitalizada, embora sem atender todas as necessidades.

A última reforma que a rodoviária recebeu foi no ano de 2014, durante da copa do mundo | Foto: Ione Moreno

Vereador pedirá interdição

O vereador Sassá da Construção Civil (PT) informou por meio de representação na Câmara Municipal de Manaus (CMM) em maio deste ano, que pedirá a interdição da rodoviária devido ao descuido, abandono e o lixo acumulado no local, segundo o vereador, agravado com a chegada dos venezuelanos.

O terminal recebe cerca de 30 mil passageiros todos os meses. O número aumenta em datas comemorativas como Dia das Mães, Natal e festividades do Réveillon. A rodoviária foi inaugurada em 1980 e atende as linhas de municípios com destino às regiões metropolitanas e interior do Amazonas, além das rotas Rondônia, Roraima e internacional, levando passageiros até à Venezuela.

O local é de responsabilidade da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH). Desde janeiro deste ano, a Prefeitura de Manaus estuda a possibilidade da mudança de local para melhor atendimento.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo

