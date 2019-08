Agente de trânsito fala ao celular e dirige viatura do Manaustrans

O agente foi flagrado dirigindo em via pública falando ao telefone | Foto: Divulgação

Manaus - Um vídeo para lá de curioso chamou a atenção dos internautas no começo da tarde desta quinta-feira (8). O Portal Em Tempo recebeu, por meio dos seguidores, um vídeo em que mostra um agente de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), antigo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans), atendendo ao celular enquanto dirigia uma viatura do órgão.



Por telefone, o Portal Em Tempo conversou com a assessoria do órgão de trânsito. Na ocasião, a reportagem foi informada que o caso está sendo investigado, para saber a identidade do agente e o que estava acontecendo na ocasião.

Veja o vídeo:

| Autor: Internauta