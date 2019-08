Zona Norte de Manaus terá mais oferta de energia, diz concessionária

Manaus- Dando continuidade as obras de expansão no sistema elétrico no Estado, a Amazonas Energia está em fase final da ampliação da “Subestação Santa Etelvina”, localizada na Av. Margarita, Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a assessoria da empresa, estão sendo instalados na Subestação, 2 (dois) novos transformadores de grande porte na região. As obras deste reforço na oferta de energia foram iniciadas no mês de junho deste ano, com o investimento aproximado de R$ 6,207 milhões.

Os novos transformadores e alimentadores da Subestação, aumentarão a qualidade e a confiabilidade no fornecimento de energia aos clientes dos bairros Santa Etelvina, Cidade Nova, Monte das Oliveira, Cidade de Deus, Novo Israel e área Rural (AM 010).

Segundo o Diretor Técnico e de Operação da Capital Eduardo de Xerez, com a instalação destes novos equipamentos, os clientes da Zona Norte irão perceber gradativamente a melhora no fornecimento de energia. “Este é mais um grande avanço no sistema elétrico da capital, com uma oferta maior de energia. Outros investimentos estão sendo realizados simultaneamente, como a construção da Subestação Centro, que será uma das mais modernas do país".

Outras obras de reforço e melhoria do sistema estão previstas, como a construção de novas subestações nos bairros João Paulo, Distrito Industrial, Parque Dez e Tarumã, segundo a empresa.

*Com informações da assessoria