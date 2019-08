BR-174 ficará sem energia elétrica nesta sexta (9), diz concessionária

O corte será das 8h às 14h30 | Foto: Divulgação/Amazonas Energia

Manaus - Segundo nota divulgada na tarde desta quinta-feira (8), a empresa Amazonas Energia comunicou que fará na sexta-feira (9), no horário das 8h até às 14h30, um desligamento emergencial no alimentador Jaraqui 02 (JQ-02), com interrupção de energia em toda BR 174, estrada que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima, e derivações. Ainda de acordo com a empresa, nessa etapa os serviços serão realizados do Km 02 ao Km 27.

Na próxima sexta-feira (16), ocorrerá outro desligamento para realização de serviços de manutenção programada entre o Km 27 e 43 da rodovia, no horário de 8h às 14h30. Nessa etapa haverá interrupção de energia somente a partir do km 27.

A empresa afirmou que serão realizados serviços de substituição de poste, cruzetas e chaves, poda de árvores e limpeza de faixa. Com o objetivo do desligamento é melhorar a qualidade e garantir a continuidade no fornecimento de energia ao longo da BR 174.

*Com informações da assessoria