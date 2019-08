Moradores denunciam rua intrafegável na Colônia Terra Nova, em Manaus

Moradores estão insatisfeitos com a falsa promessa da Seminf de asfaltar a via | Foto: Divulgação

Manaus - Há quase um mês após o Portal Em Tempo ter publicado matéria em que moradores cobravam melhorias na pavimentação na rua Otoniel Alencar, antiga rua Niterói, loteamento rio Piorini, na Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, o jornalismo recebeu novamente, na tarde desta quinta-feira (8), outra denúncia dos comunitários da localidade. Eles estão insatisfeitos com o não cumprimento de promessa por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) de asfaltar a via pública.



Segundo a comunicóloga Gisele Lins, de 32 anos, no dia 15 de julho, deste ano, os moradores foram informados pela (Seminf), que o órgão estava atuando na comunidade com implantação de rede de drenagem profunda na Rua Tio Xinin e, na sequência, as equipes iriam avançar com obras pelas vias da área em que seriam realizados serviços de drenagem superficial, tapa-buracos e desobstrução de caixas coletoras.

“A Seminf disse que a demanda da nossa rua havia sido encaminhada ao distrito de obras para ser inserida na agenda de trabalhos. Até agora isso não aconteceu. A rua está ficando cada vez pior e os buracos estão crescendo. Eu nunca mais vi um caminhão de obras aqui por perto”, afirmou a comunicóloga.

Outra moradora do local, ressaltou que há mais de dez anos a rua não recebe pavimentação asfáltica e está esburacada, dificultando o acesso de carros, ambulâncias, carros de lixo e cadeirantes.

“O acesso está difícil, os caminhões de obras sumiram e estamos orando para que não chova durante o dia, pois isso aqui vai virar uma pista de patinação na lama”, afirmou uma dona de casa, de 37 anos.

O Portal Em Tempo procurou a Seminf. Por meio de nota, o órgão informou estar atuando na comunidade Fazendinha, Zona Norte, com serviços de obras. Atualmente a Rua dos Maçaricos, está recebendo pavimento asfáltico. A assessoria informou ainda que a Rua Rouxinol recebeu a primeira parte da revitalização com uma contenção em muro de arrimo. As obras terão continuidade pelas equipes de recapeamento.

A moradora do local, Gisele Lins, enviou um vídeo amador para mostrar a situação da rua.

Veja o vídeo



| Autor: Internauta/Gisele Lins