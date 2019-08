Governo publica convocação dos concursados da Seduc-AM

Nesta sexta-feira (9), a Seduc-AM vai divulgar o calendário de atendimentos para os procedimentos de posse | Foto: Divulgação

Já está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) , na edição 34.057, publicado nesta quinta-feira (8), a primeira nomeação e convocação dos profissionais do magistério da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM).

São 312 profissionais convocados observando o disposto no artigo 22, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que dispõe sobre sobre o controle das contratações para admissão em cargo público.



Os aprovados do concurso público de 2018 estão sendo chamados para suprir a demanda de cargas horárias vagas, oriundas de falecimentos e aposentadorias.

Os convocados são profissionais do magistério que vão preencher vagas no Ensino Regular (187), Educação Especial (22), Ensino Mediado por Tecnologia (47) e Ensino Indígena (17) e Pedagogos (39).



Nesta sexta-feira (9), a Seduc-AM vai divulgar o calendário de atendimentos para os procedimentos de posse.

Veja o Diário Oficial 34.057: