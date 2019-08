Manaus ganha primeiro parque para pets

Manaus - Manaus ganhou o primeiro parque voltado para pets da região Norte do país, o Parcão fica localizado nas dependências da Minivila Olímpica do Santo Antônio, na Zona Oeste. O espaço será administrado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

O local servirá para interação entre pessoas e animais, como exposição de eventos de adoção, serviços de adestramento, entre outros. Foram investidos R$ 207.217,80 por meio de emenda da então vereadora e agora deputada estadual Joana Darc e dos vereadores Chico Preto e Hiram Nicolau.

O Parcão de Manaus contará com aparelhos para que os pets e seus donos se divirtam juntos, são eles: túnel do tempo, passarela, obstáculo com estacas e com pneus, vara para salto e gangorra.

O secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, e a titular da Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, representaram o prefeito Arthur Virgílio Neto, na cerimônia de inauguração.

Para Bisneto, a criação desse espaço é resultado da junção de esforços e responsabilidade do prefeito Arthur Neto, que em respeito ao Legislativo municipal faz cumprir as emendas parlamentares dos vereadores.

"É um trabalho social, de conscientização e de respeito. Temos que estar todos unidos nesse processo para garantir mais castrações, mais espaços como este e mais cuidado com animais, principalmente os abandonados. O prefeito Arthur cumpre sua função e vemos Manaus ser um exemplo para o Brasil, também na questão do respeito às emendas parlamentares", destacou Bisneto.

A titular da Semasc destacou a importância das emendas parlamentares para a criação de um vínculo entre os representantes do povo e a sociedade.

"O prefeito Arthur Neto respeita o Legislativo e junto com ele vem fazendo a mudança que a cidade precisa. Isso é a maior demonstração de parceria. Isso possibilita que o vereador mostre à população que uma demanda social virou realidade", observou Conceição.

A deputada Joana Darc comentou a importância do espaço para organizações não governamentais que trabalham com animais, assim como protetores.

“Agora temos um espaço de adoções que são tão importantes para que possamos conseguir lares para os animais resgatados. Isso significa uma convivência harmoniosa entre os seres humanos e os animais e também geração de emprego e renda, onde um espaço propicia a troca de ideias entre pessoas que trabalham com a área pet e a realização de ações”, disse Joana.

O vereador Hiram Nicolau lembrou que esse é um projeto antigo, que se concretiza hoje e que irá reunir famílias de amantes dos animais.

“Esse é o primeiro e espero que logo possamos ver vários parques desses espalhados pela cidade, para que as famílias possam se encontrar e propagar o amor pelos animais. E também quero agradecer o prefeito Arthur e sua prioridade em cumprir as nossas emendas impositivas. Sem isso não poderíamos estar inaugurando esse espaço”, declarou.

Regras

Existem algumas regras para que o pet e seu dono utilizem a estrutura do Parcão, como: o dono deve ser maior de idade; o portão do Parcão precisa ser mantido sempre fechado; o dono é obrigado a coletar as fezes de seu pet; os animais devem estar com coleiras ou peitoral de identificação, além de vacinados, vermifugados e com controle de pulgas e carrapatos em dia.

É proibida a entrada de cadelas no cio, assim como a permanência de cães desacompanhados. É proibido também alimentar ou levar brinquedos para seu pet, pois esses podem estimular disputas e confrontos. Cães antissociais deverão ser mantidos em coleiras e aqueles que se envolverem em conflitos deverão ser retirados do local.

*Com informação da assessoria