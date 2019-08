Vídeo: com abrigos lotados, venezuelanos improvisam barracos em Manaus

Com abrigos lotados, imigrantes buscam moradias em barracões improvisados na cidade | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A cena é cada vez mais comum na cidade de Manaus, barracões improvisados e barracas viraram abrigo dos imigrantes venezuelanos. O entorno da Terminal Rodoviário Internacional de Manaus Engenheiro Huascar Angelim, localizado na avenida Djalma Batista, bairro Nossa Senhora da Graças, zona oeste de Manaus virou uma espécie de "abrigo a céu aberto."

Famílias inteiras que fugiram da crise econômica e política que abala a Venezuela improvisam barracos no local e pedem ajuda nos sinais.

Em um dos prédios cedidos pela Prefeitura de Manaus, 800 indígenas venezuelanos estão abrigados e não há vagas para novos imigrantes.

Os abrigos estão lotados, não há vagas para novos imigrantes | Foto: Márcio Melo

Segundo a Prefeitura, os abrigos da cidade estão lotados e o Exército Brasileiro trabalha no reordenamento dos imigrantes que vivem no entorno da rodoviária. Atualmente há 400 imigrantes vivendo no entorno da rodoviária e em média 40 pessoas chegam diariamente.

Cerca de 200 homens do Exército foram enviados para a região Norte para ajudar no atendimento aos imigrantes venezuelanos. Uma base foi montada em Boa Vista, capital de Roraima e outra em Pacaraima, município que faz fronteira com a Venezuela. Em Manaus, a base conta com 30 homens.

Soluções

Um galpão desativado, ao lado da rodoviária em Manaus, foi adaptado com banheiros, refeitório, auditório, guarda volumes, lavanderia e bebedouros para atender à população venezuelana que aumenta a cada dia em Manaus.

O próximo passo, segundo a prefeitura é reorganizar o espaço ocupado hoje pelas barracas que ficam na área do viaduto. O local vai receber tendas de acolhimento, pois o número de imigrantes que chegam a capital é crescente e não deve diminuir enquanto durar a crise no País vizinho.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira