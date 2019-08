Vídeo: carne estragada é apreendida em Presidente Figueiredo

Mais de meia tonelada de carne era comercializada fora da validade | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Presidente Figueiredo - Em Presidente Figueiredo, município distante 130 km da capital Manaus, mais de uma tonelada de carne estragada foi apreendida em um estabelecimento comercial localizado no centro da cidade, alguns produtos estavam vencidos desde 2018.



Fiscais da Vigilância em Saúde apreenderam o lote de carne, que estava armazenada de forma inadequada, em um estabelecimento. Segundo os fiscais da ação havia produtos vencidos desde 2018. As carnes seriam salgadas e devolvidas às prateleiras para venda e consumo humano.

Ao consumir a carne estragada, cliente vai para hospital com infecção

O órgão foi ao local do estabelecimento após denúncia anônima de um consumidor que, ao provar o produto, passou mal e constatou a infecção pelo alimento estragado. O dono do estabelecimento foi notificado e autuado. Toda carne apreendida foi levada até a lixeira pública do município e enterrada.

