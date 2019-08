Vídeo: servidores pedem revogação de lei que congela salários no AM

Manaus- Servidores públicos de diversas categorias fecharam a Avenida Brasil na manhã desta quinta-feira (8), localizada em frente ao Palácio do Governo, para reivindicar a revogação da lei que congela aumentos salariais e datas bases até 2020 e que garante o equilíbrio fiscal do Estado A manifestação reuniu servidores ligados ao Movimento Unificado de Servidores Públicos (MUSPE). O trânsito na avenida ficou congestionado e agentes da Manaustrans foram deslocados para dar suporte aos motoristas.

A presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas (SIMEAM) Patrícia Sicchar disse que a categoria está apoiando a manifestação. Os servidores esperam uma reunião com o governador Wilson Lima, para que a lei que congela o reajuste salarial, seja revogada.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo