Projeto prevê atendimento a 7 mil indígenas no interior do Amazonas

Manaus- O projeto “ PAC em Movimento ”, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), promove nesta sexta-feira (9) atividades no município de São Gabriel da Cachoeira, com biometria, emissão de CPF, primeira e segunda vias de carteiras de identidade e segunda via de certidão de nascimento. A ação é realizada nas comunidades Iauaretê e Pari Cachoeira, das 8h às 17h. A expectativa é que 7 mil indígenas sejam atendidos.

O projeto conta, desta vez, com a parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Junta do Serviço Militar do município, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Tribunal Eleitoral do Amazonas.

A titular da Sejusc, Caroline Braz, destaca que o projeto tem alcançado resultados positivos, com a descentralização das atividades das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão.

“Essa ação ajuda a resgatar a dignidade da população, principalmente aquela de municípios mais distantes e de difícil acesso. Todas as pessoas merecem esse tipo de atenção”, afirma.

Projeto

O “PAC em Movimento” tem a proposta de descentralizar os serviços realizados nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão.

A primeira edição aconteceu em Novo Airão, em fevereiro, com dois dias somente para indígenas. Em São Gabriel da Cachoeira, a ação foi realizada anteriormente em abril deste ano.

