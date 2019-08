Dia dos pais: relatos de filhos que seguiram os pais na profissão

Manaus - "A profissão foi a herança que meu pai me deixou". A afirmação é de Thiago Chaves, 34, filho de Jorge Gonçalves Chaves, que passou a ocupar o lugar do pai na empresa em que ele trabalhava, como gerente de vendas, em uma empresa de saúde, mesmo cargo que o pai tinha, até falecer. Essa e outras histórias fazem parte de relatos de filhos que se espelharam nos próprios pais na escolha das profissões.

O pai, também conhecido como 'Seu Batatinha', é lembrado como um sujeito alegre e descolado. Thiago lembra que viveu ao lado dele muitos momentos marcantes. Um dia em Fortaleza, segundo ele, chegaram a combinar que iriam envelhecer juntos. "A promessa não pôde ser cumprida, meu pai faleceu aos 43 anos de idade, vítima de uma doença oportunista. Ele se foi, mas me deixou como herança, a profissão dele", conta, completando que a responsabilidade do pai o inspirava. "Meu pai fazia tudo com muita responsabilidade. Eu olhava e pensava que queria ser como ele. Para mim, eu era a criança mais abastada do mundo por ser filho de um homem competente e dedicado".

Thiago chegou a fazer parte da mesma equipe que o pai. A promoção veio logo após o falecimento de Seu Batatinha. "Os donos da empresa me chamaram para uma reunião e falaram sobre o que o meu pai fez durante toda a vida dele pela empresa. Disseram que gostariam que eu o subsistisse. Foi um misto de sensações, estava triste pela partida dele, mas feliz por dar continuidade a aquilo que ele deixou", complementa.



Thiago Chaves e a equipe que 'Seu Batatinha' deixou de herança | Foto: Arquivo Pessoal

Seu Batatinha e a equipe de trabalho. | Foto: Arquivo Pessoal

O que Thiago sempre admirou em seu pai era o senso de humanidade. "Ele sempre acreditou naqueles que a sociedade não acredita e eu tento todos os dias colocar em prática o que ele ensinou".

Família Russo



Tal Pai Tal Filho com Arnaldo e Thiago Russo | Foto: Lucas Silva

A tradição de médicos na família Russo resultou em cinco membros oftalmologistas. À frente do negócio de família, o Centro de Diagnóstico Oftalmológico da Amazônia (Cedoa), estão pai e filho, os doutores Arnaldo e Thiago Russo.



A influência paterna foi decisiva para Thiago Russo, de 38 anos. Ele conta que na infância era comum ter conversas sobre oftalmologia, bem como ver vídeos de cirurgia de catarata, que assistiam sem entender nada. "A medicina sempre fez parte do dia a dia familiar, até porque são muitos oftalmologistas".

O primeiro médico com esta especialidade na família foi o irmão mais velho de Arnaldo. Dez anos mais velho, o irmão começou a atuar em Manaus quando ainda não haviam muitos médicos na região. Por influência dele, Arnaldo seguiu a carreira. Depois dele, vieram três sobrinhos e depois Thiago, todos na oftalmologia.

Arnaldo e Thiago trabalham juntos há três anos, como diretor geral e diretor médico do Cedoa, respectivamente.

A decisão aconteceu após um período de sete anos em São Paulo, onde morou para fazer especialização na área. O outro filho do doutor Arnaldo é o administrador Roberto Russo, 34, que não seguiu o caminho da medicina, mas também trabalha ajudando na administração do negócio.

Sobre trabalharem juntos, Arnaldo diz: "não há conflito, eu mando, ele obedece", brinca o pai.

"O que eu mais admiro nele é a perseverança. Na grande batalha da vida ele gerou várias conquistas e hoje podemos compartilhar isso juntos", enfatiza Thiago.

"Meu pai foi a pessoa que mais entendeu"



Leo Kumagai e o pai Norberto Sampaio. | Foto: Arquivo Pessoal

Em outra história de família, Leonardo Kumagai, 34, sempre teve um relacionamento tranquilo com o pai, Norberto Antunes Sampaio, 61. A relação dos dois se estreitou quando em 2009, Leonardo aceitou sua homossexualidade e assumiu para a família. "O meu pai foi a pessoa que mais entendeu e me ajudou a lidar com a minha mãe e a minha irmã. Foi muito importante ele estar ao meu lado", conta.

Leonardo conta que o pai sempre foi muito trabalhador e que já chegou a trabalhar três turnos para sustentar a família. Há cinco anos ele desacelerou e passou a ser professor de yoga, o que de certa forma também influenciou o filho.



Leonardo começou a prática do método kaiut yoga por influência do pai. Há três anos deixou a vida acadêmica, onde trabalhava como biólogo e também passou a dar aulas de Yoga em Manaus. . "Ele ter que mudar de carreira me inspirou a tomar coragem e não me prender à minha carreira", conta.

"Ele foi decisivo na hora de escolher a faculdade"

No caso de Giovanna Perin, 19, descoberta de carreira aconteceu no período em que Giovanna iria prestar vestibular. Na época, o pai Carlos Roberto Melo, 50, a ainda estava na faculdade de A rquitetura , e como sempre gostou muito de ensinar, passava os conhecimentos adquiridos para a filha. "Ele foi o primeiro contato que eu tive com Arquitetura, sempre me mostrou os trabalhos da faculdade, as maquetes. Eu até ajudava na hora de fazer", diz Giovanna.

Giovanna e o pai, Carlos Roberto Melo. | Foto: Arquivo Pessoal

Mesmo assim, Giovana não tinha certeza sobre a profissão. "Já que você não tem nada em mente, por que não tenta Arquitetura?", dizia o pai, que via talento na filha para a área. A escolha não poderia ser melhor, Giovanna se identificou completamente com o curso. "Eu sempre via meu pai fazendo os trabalhos da faculdade com muita paixão e sempre admirei isso nele", conta.

A relação dos dois sempre foi muito boa, Carlos ensinou a filha a andar de bicicleta e a jogar futebol. "Ele nunca fez só a obrigação dele de criar, sempre foi além disso. É um pai muito carinhoso, até mais do que eu, nunca deixou de dizer um 'eu te amo' e de me abraçar e me confortar quando eu precisava, e ainda preciso", compartilha.



O pai já chegou a passar noites em claro quando a filha sofria com fortes dores no joelho. "Ele me dava remédio e ficava acordado fazendo massagem na minha perna até que eu dormisse. Outras noites, quando faltava energia à noite em casa, ele ficava acordado abanando eu e meu irmão para que a gente não sentisse calor durante a noite. Ele sempre nos colocou em primeiro lugar e isso é um exemplo para mim, nunca vou esquecer".

Negócio de família

Já Danilo Medeiros, 24, e Darcy da Silva, 56, administram um restaurante de comida nordestina, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Pai e filho sempre tiveram um relacionamento sem atritos ou brigas sérias. "Quando eu era pequeno, meu pai trabalhava e quase não tinha tempo para estar conosco, mas ele fazia o possível para estar presente quando podia. Lembro até hoje da mamãe reclamando quando ele queria me levar para o estádio de futebol ou das vezes em que saíamos para balneários", compartilha Danilo.

O herdeiro do restaurante da família conta que o pai sempre foi muito competente em tudo o que fazia. "Ele sempre buscou fazer o melhor e nunca reclamou do trabalho".

Os dois começaram a trabalhar juntos quando Danilo desistiu de um curso da faculdade e o pai estava prestes a abrir um restaurante. Como precisava de pessoas de confiança para ajudar nas tarefas do dia a dia, o filho se voluntariou para trabalhar com ele.

"Meu pai me ensinou que você pode vencer na vida com trabalho duro, inteligência e com honestidade. Esse é maior exemplo que ele me deixou e que tento seguir", finalizou.