Vídeo: trecho da avenida Danilo Matos Areosa é interditado para obras

Manaus - Desde a manhã desta sexta-feira, dia 9/8, um trecho da avenida Danilo Matos Areosa, sentido bairro-Centro, no Distrito Industrial, foi interditado pela Prefeitura de Manaus para realização de mais uma etapa do pacote de obras que está sendo executado em todas as vias do polo industrial. A previsão é de que a via seja liberada para o fluxo normal de veículos em até uma semana.



Por conta dos trabalhos de recuperação e asfaltamento no Distrito Industrial, foi necessário realizar uma alteração no trânsito local.

De acordo com o diretor de Operações de Fiscalização do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Stanley Ventilari, o acesso na avenida Danilo Areosa não será prejudicado. "Durante as obras na avenida, a via fica em mão única, no sentido rotatória da Suframa / Danilo Areosa. Para sair do trecho em obras, basta seguir em frente para acessar a avenida Ministro João Gonçalves de Souza ou rua Nova ", explicou. Ele acrescentou que no período noturno das 21h às 5h da manhã, a via será interditada totalmente. No entanto, o acesso local será permitido.

Os trabalhos em execução são de correção da base e sub-base da pista, onde mais de 500 metros de tubulação estão sendo implantados. De acordo com o fiscal da obra, o engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Edson Andrade Júnior, os trabalhos estão na fase de escavação e, devido à utilização de maquinário pesado, por segurança, foi preciso ampliar o espaço para o fluxo das máquinas.

“Esse primeiro trecho de drenagem implantada será da rotatória da Suframa até o hospital Adventista. Esse trabalho de drenagem é fundamental para canalizar toda a água de forma correta e, com isso, construir uma base e sub-base de mais qualidade. Após a conclusão dessa fase será recuperada toda a pavimentação”, disse Edson.

O recapeamento e revitalização das ruas do Distrito Industrial 1 vai alcançar 35 vias, distribuídas em três lotes e com custo total de R$ 136 milhões, em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). É a primeira vez que as obras de recuperação do Distrito Industrial estão sendo executadas pelo município. A reconstrução viária faz parte do pacote de obras e ações planejadas pela prefeitura, em homenagem aos 350 anos de Manaus, comemorados em outubro deste ano.

Transporte

Em virtude do avanço das obras na reconstrução da malha viária do Distrito Industrial, a Prefeitura de Manaus, por meio da Gestão de Transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que neste sábado, 10/8, as linhas 418 e 625 terão itinerário alterado no sentido bairro/Centro e Centro/bairro, no trecho da avenida Danilo Areosa (Distrito 1).

O trecho interditado será da rotatória da Suframa até a rua 9 de Maio, próximo ao Hospital Adventista, com isso, os itinerários das linhas serão alterados temporariamente, até a próxima quarta-feira, 14.

A Linha 418 – CIDADE NOVA/T3 – T2/EDUCANDOS seguirá o sentido bairro/ Educandos – normal até a BR-319 / avenida Governador Danilo Areosa / rua Nova/ avenida Rodrigo Otávio/ normal no sentido T2/CIDADE NOVA – normal até a rotatória da Suframa/avenida Rodrigo Otávio/rua Nova/ avenida Governador Danilo Areosa/ BR-319/normal.

Já a Linha 625 – NOVA REPÚBLICA/EDUCANDOS/CENTRO/705 – MAUAZINHO/T2/CENTRO, no sentido bairro/Centro – normal até BR-319/ avenida Governador Danilo Areosa/rua Nova/ avenida Rodrigo Otávio/ Normal. No sentido NOVA REPÚBLICA /EDUCANDOS/Centro – sentido bairro/ Educandos – normal até a avenida Rodrigo Otávio/ rua Nova/avenida Governador Danilo Areosa/rua Nova/ BR-319/ normal.

