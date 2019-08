MP barra contrato milionário para shows da prefeitura de Juruá no AM

O MP quer que a Prefeitura de Juruá se abstenha de usar recursos públicos para custear festividades | Foto: Reprodução

O Ministério Público do Amazonas suspendeu um contrato milionário da Prefeitura de Juruá, distante a 671 quilômetros de Manaus, com uma empresa de eventos para a realização de nove shows na cidade.

O contrato de R$ 848.875,00 com a empresa J. O. Santos Publicidade e Eventos (Show Mix Entretenimento), foi homologado no dia 6 de agosto e previa a prestação de serviços de sonorização, iluminação e de estrutura para a realização de até nove eventos no prazo de um ano.



“Chama atenção a quantidade de aquisições previstas, nove eventos pelos quais a administração desembolsaria R$ 848.875,00, quando é de conhecimento público que o pagamento em atraso dos servidores ativos, o corte no fornecimento de energia por falta de pagamento, a dívida da prefeitura junto à Eletronorte, que levou à suspensão das atividades da administração pública por alguns dias”, destaca a Promotora de Justiça, Adriana Monteiro Espinheira.

O MP verificou que a contratada é uma empresa individual, com capital social de R$ 150.000,00, que não possui nenhum empregado cadastrado na Relação Anual de Serviços Sociais (Rais). No Cadastro de Inscrição, a Show Mix Entretenimento tem como atividade principal o comércio varejista de artigos de papelaria, além de outras atividades secundárias, como a confecção de vestuário, comércio atacadista de móveis e produtos químicos, transporte rodoviário de cargas, dentre outras.

Além disso, a Lei Orçamentária Anual do Município de Juruá, relativa ao ano de 2019, não previu recursos públicos para a realização de festas e eventos culturais, destinando apenas R$ 71.000,00 para a realização de eventos, sem especificação objetiva.

Segundo a promotora, ainda que houvesse previsão orçamentária específica para a realização de festividades, a despesa pública deve ser legítima e econômica.

“A legitimidade ocorre quando a despesa é proporcional e compatível com a finalidade de interesse público e com a escala de demandas prioritárias da administração pública, o que, a princípio, não se afigura no caso concreto”, observa.

O MP quer que a Prefeitura de Juruá se abstenha de usar recursos públicos para custear festividades, em detrimento da manutenção e ampliação dos serviços de saúde, educação, saneamento e pagamento de folha de pessoal, além do pagamento de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica.

*Com informações da assessoria