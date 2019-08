Vídeo: interdição da rua João Valério causa transtornos aos motoristas

Agentes de trânsito estarão nas ruas orientando sobre os desvios e fiscais da Gestão de Transporte irão atuar junto aos usuários de ônibus para esclarecer quanto às mudanças | Foto: Reprodução

Manaus - Nesta quinta-feira, (15), a avenida João Valério, no trecho entre a Djalma Batista e a Constantino Nery, foi interditada para dar prosseguimento aos trabalhos para o novo Complexo Viário Roberto Campos. Já são quatro meses de construção na avenida Constantino Nery, na zona Centro-Sul, que seguirá o cronograma de serviços em três turnos para garantir a conclusão dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura de Manaus, que é de 15 meses.

Nessa fase, os serviços avançam com a locação dos blocos de fundação das estações, implantação das estacas-hélices das passarelas e confecção da forma do guarda-rodas da primeira passagem subterrânea da João Valério. Paralelamente, em outra frente na rua Pará, as ações seguem com a implantação de 241 estacas-secantes, etapa já finalizada na João Valério.



De acordo com diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), engenheiro Manoel Paiva, agentes de trânsito estarão nas ruas orientando sobre os desvios e fiscais da Gestão de Transporte irão atuar junto aos usuários de ônibus para esclarecer quanto às mudanças.

Mapa da nova rota durante a interdição | Foto: Semcom

Desvios no trânsito

Quem utiliza a João Valério para chegar à Constantino Nery deverá fazer o seguinte itinerário: seguir na avenida Djalma Batista, sentido bairro/Centro, até a avenida Senador Álvaro Maia e, assim, acessar a Constantino Nery. Para chegar à zona Oeste, os condutores devem seguir pela avenida Brasil. A área interditada estará sinalizada com placas indicativas e terá a presença de agentes de trânsito do IMMU.

Transporte

Desde a quarta-feira, (7), a linha 122 – Santo Agostinho/T2/Cachoeirinha teve seu itinerário alterado no sentido T2/bairro para o avanço na obra do Complexo Viário Roberto Campo. O itinerário no sentido T2/Cachoeirinha/bairro segue normal até a avenida João Valério, depois continua pela avenida Djalma Batista, avenida Senador Álvaro Maia, Constantino Nery e, a partir desse ponto, segue itinerário normal.

*Com informações da assessoria

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo