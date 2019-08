Produtores rurais de Novo Airão recebem veículos e materiais agrícolas

Ao todo 242 famílias, que vivem da agricultura e piscicultura na região serão beneficiadas | Foto: Divulgação

Produtores rurais de Novo Airão, distante a a 331 quilômetros da Manaus, recebem neste sábado (10), veículos e implementos agrícolas do Governo do Estado,por meio de convênio com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Ao todo 242 famílias, que vivem da agricultura e piscicultura na região serão beneficiadas com o investimento de R$ 547.922,00

Serão entregues três caminhões com carroceria, uma carreta agrícola, um trator agrícola, um micro trator com enxada rotativa, uma roçadeira, uma motosserra, um motor bomba, uma bomba draga, 90 mangueiras e outros implementos para agricultores da Associação dos Piscicultores de Novo Airão (Apina), Associação dos Pequenos Agricultores e Piscicultores de Novo Airão (APAPNA) e a Associação Comunitária do Angelin.

As organizações beneficiadas produzem mamão, banana, abacaxi, cupuaçu, goiaba, melancia, macaxeira, farinha, goma, ovos e hortaliças, além da criação de frango, pato, porco e peixes como matrinxã, tambaqui e pirapitinga.

Ainda neste sábado, acontece a entrega da Pousada Paraíso do Uatumã, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, em Itapiranga, distante a 331 quilômetros da capital. O empreendimento é fruto de parceria da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e Governo do Estado.



A pousada, financiada com recursos do Fundo Amazônia/BNDES, está localizada na comunidade de São Francisco do Caribi, na RDS Uatumã, é um empreendimento turístico sustentável e está inserida no projeto de incentivo a alternativas de geração de renda para populações que vivem dentro de Unidades de Conservação (UC) do Estado.

*Com informações da assessoria