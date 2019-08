Ação social “Primeiro Olhar” leva crianças pela primeira vez ao cinema

A ação aconteceu no Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste, e contou com a participação de crianças do Abrigo Coração do Pai, Projeto Cacau Pirêra e Instituto Uakti Tarumã | Foto: Suzana Martins/Em Tempo

Manaus - Com olhares atentos a cada centímetro da imensidão de uma sala de filmes e ansiosos para assistir ao filme “Rei Leão”, pela primeira vez. Cerca de 300 crianças de 04 a 13 anos, participaram na manhã deste sábado (10), da primeira ação social, denominada “Primeiro Olhar” do movimento Minha Manaus, com o objetivo de integrar as crianças manauaras que nunca tiveram a oportunidade de ir ao cinema, ou ainda, nunca viram um filme.



A ação aconteceu no Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste, e contou com a participação de crianças do Abrigo Coração do Pai, Projeto Cacau Pirêra e Instituto Uakti Tarumã. Foram investidos um total de R$ 16.910,00 para a primeira sessão de cinema do Movimento, que contou com a ajuda de voluntários e parceiros, para arrecadar a verba necessária para comprar pipocas, refrigerantes e ingressos.

As crianças ganharam pipocas e refrigerantes | Foto: Suzana Martins - Em Tempo

Segundo o coordenador e fundador do movimento, Paulo dos Anjos, a ideia de levar crianças ao cinema, surgiu quando ele estava parado em um sinal de trânsito, e duas crianças o abordaram pedindo dinheiro. “Eles apareceram na janela do meu carro e perguntaram para aonde eu iria todo arrumado. Respondi que ia ao cinema. Eles então questionaram como era o cinema por dentro porque nunca tinham ido. Aquilo tocou no meu coração”, contou.



“Tudo que o Movimento quer é trazer aquelas pessoas que estão as margens da sociedade e trazer para dentro e fazer com que elas possam aproveitar aquilo que é tão natural para as outras pessoas, que para essas crianças é tão longe de acontecer. Precisamos tirar a ideia de que existam pessoas excluídas na nossa sociedade e inclui-los no mesmo seio social”, destacou Paulo dos Anjos.

Ainda de acordo com ele, essa é a primeira ação do Movimento Minha Manaus, durante o decorrer do ano, acontecerá outras atividades envolvendo crianças de Manaus e das regiões metropolitanas.

"Vamos fazer mais ações durante esse ano e o próximo. A ação entende que muitas vezes as dificuldades diárias, tanto sociais e econômicas são um empecilho, por isso, vamos continuar em frente", concluiu o fundador.