Mais de 8 Km de igarapés recebem dragagem em Manaus

Manaus - O lixo jogado pela população nos igarapés da cidade traz não apenas prejuízo ambiental, como risco de alagamentos. Com a diminuição das chuvas, a Prefeitura de Manaus realiza obras na dragagem e desassoreamento do leito de igarapés em áreas com maiores riscos de alagamentos na capital.

Somente nesta semana, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham simultaneamente em quatro pontos, onde mais de 8,5 quilômetros de igarapés estão sendo dragados.



A medida preventiva é para evitar que, em períodos de chuva forte, áreas próximas ao leito dos rios sejam alagadas.

Parque das Nações

Uma das ações ocorre na rua Barão do Rio Branco, no bairro Parque das Nações, zona Centro-Sul, onde mais de um quilômetro do igarapé está recebendo revitalização. Os trabalhos devem se estender até a ponte que cruza a avenida Professor Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras.

Campo Dourado

Outro ponto que recebe serviços é o igarapé que passa na avenida G, na comunidade Campo Dourado, no bairro Cidade Nova, zona Norte, onde 1,5 quilômetro de igarapé já começou a ser recuperado. Trabalho semelhante também ocorre na comunidade Santa Cruz, na avenida Torquato Tapajós, onde dois quilômetros de igarapé recebem manutenção.

Jardim Primavera

Uma das maiores frentes ocorre no conjunto Jardim Primavera, no Parque Dez, zona Centro-Sul. Ao todo, 4,5 quilômetros estão sendo sanados e a medida irá se estender até o bairro do Coroado, na zona Leste.

Reaproveitamento



De acordo com a assessoria, todo material retirado nos igarapés está recebendo descarte correto. O lixo doméstico é encaminhado para o setor de reciclagem e a areia retirada do leito é levada para Seminf, onde é reaproveitada em outras obras.

*Com informações da Assessoria