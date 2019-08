Colégio Militar é premiado nas Olimpíadas de Matemática da Ásia

A competição aconteceu, em Taipei, Taiwan, no período de 4 a 8 de agosto. | Foto: Divulgação

Manaus - Cinco alunos do Colégio Militar da Polícia Militar II, de Manaus, premiados com quatro medalhas de bronze e uma menção honrosa na Olimpíada de Matemática da Ásia, Asia Internacional Marth Olympic foram recebidos com festa pela Policia Militar do Amazonas. A competição aconteceu, em Taipei, Taiwan, no período de 4 a 8 de agosto.



Segundo o professor e cabo PM Moraes, a participação dos alunos faz parte do Projeto Turma Olímpica, que acontece desde 2016, que já possibilitou levar alunos para a Índia, Tailândia e neste ano para Taiwan. Os alunos são preparados e acompanhados desde o 6º ano. Essa turma olímpica não é apenas focada nas competições de matemática, mas em outras disciplinas também.

A Olimpíada Internacional é extremamente complexa porque, além de dominar matemática, os alunos têm de utilizar o idioma inglês, ampliando a dificuldade do desenvolvimento da competição.

"Os alunos foram competir com estudantes do mundo todo. Nós conseguimos 100% de premiação, haja vista que levamos cinco alunos, todos os cinco foram premiados, ganhamos quatro medalhas e uma menção honrosa. Nós sempre incentivamos nossos alunos com a ajuda do nosso comandante, que nos dá força e a oportunidade para representar bem o Amazonas e a Polícia Militar", enfatizou o professor.

