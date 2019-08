Em Manaus, paralisação de ônibus nesta segunda-feira (12) é descartada

Segundo o Sindicato, durante reunião na sede da prefeitura de Manaus, na sexta-feira (9), ficou acertado que nenhuma empresa de ônibus sairá sem cobrador | Foto: Divulgação

Manaus - O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus, informou por meio de nota oficial, neste domingo (11), que na segunda-feira (12), não haverá paralisação no transporte coletivo da capital.



De acordo com a nota, após reunião na prefeitura de Manaus, na sexta-feira (9), com o prefeito Arthur Virgílio Neto, Sindicato e Sinetran, e intermediado pelo vereador Jaildo dos Rodoviários, ficou acertado que nenhuma empresa de ônibus permitirá a saída das garagens sem a presença do cobrador.

Ainda segundo o Sindicato, não haverá greve, e qualquer notícia que esteja circulando na mídia, não passa de Fake News.