Descubra aqui as vagas de emprego para esta segunda em Manaus

Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos. | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta segunda-feira, 12/8, 31 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, nº 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

2 vagas - Artífice

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com pequenos reparos (alvenaria, elétrica, pintura e hidráulica). Desejável curso de NR 35 e NR 10 atualizados.

1 vaga - Eletricista de Alta Tensão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com manutenção preventiva e corretiva predial em grandes demandas.

1 vaga - Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com operação de máquinas de solda, corte e sacoleira.

1 vaga - Assistente de Financiamento

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade ou áreas afins;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência com financiamento imobiliário como correspondente bancário, conhecimentos das regras do SFH, pró-cotista, SBPE, PMCMV e FGTS, postura proativa e Excel avançado.

2 vagas - Açougueiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em corte de carne, desossar, retalhar as peças conforme a necessidade, terá um diferencial o candidato que tiver conhecimento em peixaria e curso de manipulação de alimentos.

Posto Shopping Phelippe Daou

3 vagas - Vendedor Interno

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ofertar produtos, realizar atendimento ao cliente e orientá-los a respeito dos produtos. Ser proativo e ter disponibilidade de horário.

1 vaga - Assessor Comercial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com elaboração de propostas de serviços, trabalhar em equipe.

1 vaga - Vendedor Interno – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ofertar produtos, realizar atendimento ao cliente e orientá-los a respeito dos produtos. Desejável ter conhecimento com tecnologia.

1 vaga - Operador Pré-expansor

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - acompanha todos os procedimentos, normas e instruções de trabalho de sua área de atuação, a fim de colaborar com o bom andamento das normas das empresas. Ter experiência no segmento de EPS (ISOPOR), obrigatório possuir cursos de NR13, NR11, operador de empilhadeira e NR 35 atualizados.

5 vagas - Técnico de Enfermagem – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino técnico completo em Enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - desempenham atividades técnicas de enfermagem atuando em UTI pediátrica, prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos.

1 vaga - Vendedor Interno

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ofertar produtos, realizar atendimento ao cliente e orientá-los a respeito dos produtos. Necessária experiência com vendas de autopeças das marcas Volare e Agrale.

1 vaga - Auxiliar de Mecânico

Escolaridade - ensino médio incompleto;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em mecânica, veículos leves e pesados, movidos a diesel e gasolina. Curso na área é diferencial.

5 vagas - Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade - ensino médio incompleto;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - conferir previamente a carga conforme a relação de carregamento; efetuar descarga de produtos e auxiliar o motorista nas execuções de atividades operacionais, como manobras dos veículos.

6 vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - vendas de porta a porta, desenvolvimento de trabalho de prospecções ativas e apresentação dos serviços que a empresa oferece.