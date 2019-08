Defesa Civil do Careiro Castanho recebe veículos para suporte

A entrega das chaves foi feita pelo major Hélcio Cavalcante, chefe do Departamento de Resposta ao Desastre e Suporte | Foto: Divulgação

Careiro Castanho - Foram entregues na manhã desse sábado (10), por meio da Defesa Civil do Amazonas uma viatura tipo picape, um caminhão-pipa e uma lancha. para a Defesa Civil Municipal do Careiro Castanho, cidade localizada na calha do Baixo Amazonas.

A entrega das chaves foi feita pelo major Hélcio Cavalcante, chefe do Departamento de Resposta ao Desastre e Suporte, que representou o secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, tenente-coronel BM Francisco Máximo.

O material foi adquirido através de convênio firmado entre o município do Careiro e o Governo do Estado.

Esses veículos irão auxiliar os trabalhos realizados pela Defesa Civil do Careiro Castanho nas comunidades de difícil acesso, além de contribuir para o fortalecimento das ações preventivas e de resposta na redução de desastres naturais ou causados pelo homem.

