Vídeo: após paralisação, médicos voltam às atividades no AM

Manaus- Os médicos do Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas (Icea) voltaram ao trabalho nesta sexta-feira (9) em cumprimento a decisão da desembargadora Joana Meireles do Tribunal de Justiça do Amazonas- TJAM Os trabalhadores suspenderam parcialmente os atendimentos cobrando dívidas do Governo.

O Tribunal de Justiça do Amazonas- TJAM informou que se a ordem não fosse obedecida, o Icea pagaria uma multa diária de R$ 240 mil e ainda poderiam ser presos. Horas depois da decisão emitida pela Justiça, o órgão confirmou o retorno dos médicos.



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) , o Icea está recebendo os pagamentos do ano corrente com regularidade, além de já ter recebido este ano duas competências de 2018. Em nota, a Susam informa que tanto os cirurgiões gerais quanto os vasculares retomaram os serviços em todas as unidades onde prestam atendimento.

A paralisação teve a duração de cinco dias, com 70% dos médicos do Icea sem prestar atendimento nas unidades de saúde do Estado. As cirurgias eletivas, ou seja previamente agendadas, foram suspensas.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo