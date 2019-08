Vídeo: procurado suspeito de estuprar criança de 10 anos no AM

O suspeito está sendo procurado desde maio deste ano | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A Polícia Civil do Amazonas pede ajuda da população para divulgar a imagem de Manoel Santana Vale, o homem suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos de idade no município de Iranduba, município, distante 27 quilômetros em linha reta da capital.

O crime ocorreu no dia 25 maio deste ano. Conforme a delegada Sylvia Laureana, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, após o delito, a mãe da vítima registrou o Boletim de Ocorrência (BO), onde relatou que Manoel era vizinho dela. Na ocasião, o homem teria pedido para a criança ir à casa dele, fazer companhia à esposa dele, momento em que consumou o ato.

Laureana informou, ainda, que após os mandados de busca e apreensão e prisão preventiva serem expedidos, a equipe da delegacia iniciou, na manhã desta sexta-feira (9) diligências em dois endereços, ambos situados no ramal do Janauari, km 8, zona rural de Iranduba, para localizar e prender o infrator, mas o indivíduo não foi encontrado.

A delegada pede a quem puder colaborar com informações sobre a localização de Manoel, entrar em contato pelo número (92) 99350-5060, disque-denúncia da 31ª DIP, ou, ainda, por meio do número 181, canal de delações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Mariana Rocha/ Tv Em Tempo