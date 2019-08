Carreta tomba na avenida Efigênio Salles e complica o trânsito na via

Acidente ocorreu na manhã desta segunda (12), com agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) acionados ao local | Foto: Reprodução

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (12), uma carreta virou na avenida Efigênio Salles, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul da Capital, em meio a uma curva fechada localizada próxima a uma casa de shows.

Após o acidente, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram ao local para dar apoio ao tráfego de veículos próximo a ocorrência, que deixou apenas uma faixa liberada o trânsito.

Até as 13h30, não havia divulgação de feridos e nem a causa do acidente. Mais informações em instantes.

Fim de semana de acidentes

No último final de semana, muitos acidentes foram relatados. No domingo (11), um homem, identificado como José Alex Barbosa de Oliveira, de 36 anos, morreu após se envolver em um acidente de transito , na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares 2, na Zona Leste de Manaus. A vítima conduzia uma motocicleta quando foi atingida por um carro.

Também no domingo, o aposentado Manoel Venâncio de Souza, de 73 anos, morreu após ser atropelado por um carro . A vítima estava internada no Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, desde a última sexta-feira, quando foi atropelada, por volta das 23h30, na rua Getúlio Vargas, bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus .

Ao Portal Em Tempo, a filha de Manoel, Mara Montenegro, de 33 anos, relatou que o pai estava atravessando a rua quando foi atingido por um Fusca, de cor cinza e placas NAJ-0887

No sábado, um grave acidente, envolvendo uma carreta e um veículo , no KM 8, da BR-174, deixou uma pessoa morta e causou um congestionamento na rodovia. O acidente aconteceu por volta das 12h e, segundo testemunhas, a colisão ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem.

A vítima fatal foi identificada como Carla Roberta Pantoja de Lima, de aproximadamente 35 anos, que dirigia um veículo Renault Kwid, de cor prata.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a mulher ficou presa nas ferragens e foi retirada já sem vida pela equipe médica do SAMU.