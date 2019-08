Audiência pública debate soluções para o Zoológico do Tropical Hotel

Manaus- A Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável (Caama) da Assembleia Legislativa do Amazonas realiza nesta segunda-feira (12), a partir das 13h, uma Audiência Pública que irá debater sobre a situação dos animais que hoje vivem no Zoológico do Tropical Hotel Manaus , localizado na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra.



A presidente da Caama, deputada estadual Joana Darc (PL), convidou todos órgãos de fiscalização ambiental a participarem do evento com intuito de se construir a várias mãos um plano de ação que possa garantir a segurança e preservar o bem estar dos animais e ainda definir a destinação responsável destes.

A necessidade se deu após muitos apelos e pedidos de arrecadação de alimentos para ajudar os animais terem se espalhado de maneira descontrolada nas redes sociais. No último dia (2) de agosto foi realizada uma visita técnica junto com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (DEMA), onde o hotel foi notificado para prestar esclarecimentos sobre as condições financeiras para manter os animais e as atividades regulares do Zoológico.

Foram convidados representantes de órgãos de fiscalização como a Delegacia Especializada em Meio Ambiente (DEMA), Instituto de Proteção Ambiental (IPAAM), Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), Instituto Saium de Coleira, e diversas organizações não governamentais (ONGs) de proteção animal, além dos responsáveis pelo Zoológico.

*Com informações da assessoria