25 motoristas são flagrados dirigindo bêbados em Manaus

Manaus- Durante quatro dias de fiscalização, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou 25 motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, em Manaus, colocando em risco a suas vidas e a de terceiros. As ações e fiscalização ocorreram entre a noite de quinta-feira (8) e a madrugada desta segunda (12).



Ao todo, os agentes de trânsito do Núcleo Especializado em Fiscalização de Trânsito (Neot) realizaram 272 testes de alcoolemia e removeram 46 veículos, sendo 18 carros e 28 motocicletas, além de emitir 240 autos de infração. Entre as infrações mais corriqueiras estavam licenciamento em atraso, motociclistas sem capacete, veículos em mau estado de conservação e pessoas dirigindo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão Para Dirigir (PPD).



Os condutores autuados responderão por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do etilômetro (bafômetro) e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responderem a processo administrativo no Detran-AM para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.



Os motoristas flagrados na Operação Lei Seca foram enquadrados na Lei 12.760/2012, que garante a todos aqueles que forem flagrados em fiscalizações o direito à ampla defesa, até que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seja efetivamente suspensa. Se o condutor voltar a cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa será dobrado.



A Operação Lei Seca é realizada de forma itinerante, e neste fim de semana passou pela zona sul, na Rotatória do Coroado, avenida Beira-Mar; na zona leste, na avenida Itaúba, zona norte, rua Monte Calvário (Novo Israel); zona oeste, Avenida do Turismo; e zona centro-sul, na avenida Djalma Batista e nas ruas do conjunto Vieralves onde se encontram bares e restaurantes.

*Com informações da assessoria