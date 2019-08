Vídeo: empresa instala circuito na Ponte Rio Negro para evitar apagão

A concessionária quer concluir a obra em tempo recorde | Foto: Divulgação

Manaus - A Concessionária Amazonas Energia divulgou, por meio de nota oficial, nas redes sociais, que começou, na última sexta-feira (9), a construção de um circuito para ligar cabos elétricos saindo de Manaus para as cidades de Iranduba e Manacapuru, áreas metropolitanas da capital, atingidas pelo apagão no dia 19 de julho , deste ano, que durou mais de uma semana.



De acordo com a empresa, no dia 18 do mês passado, de forma preventiva, o diretor-técnico e de operação da capital, juntamente com uma equipe, esteve reunido com o Secretário de Estado da Secretaria Metropolitana de Manaus (SRMM) solicitando autorização para construção de circuitos elétricos utilizando a ponte como elemento de apoio.

Ainda segundo a nota, no dia 8 de agosto, a empresa recebeu autorização para dar início às obras, o que, segundo a assessoria da concessionária, aconteceu imediatamente na sexta-feira. A nota informa, ainda, que a empresa pretende concluir em tempo recorde a regularização e abastecimento de energia nas duas cidades.