Homem some ao sair de casa para encontrar 'namorada misteriosa' no AM

O homem está desaparecido desde o dia 3 de agosto, deste ano | Foto: Divulgação/Família

Os familiares de Acácio da Silva Pantaleão, de 51 anos, estão à procura de qualquer informação que leve a localização dele. O homem está desaparecido desde a manhã do dia 3 de agosto deste ano.

Segundo informações da sobrinha dele, a dona de casa Alessandra Cruz, de 28 anos, moradora do bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, o tio saiu de casa informando que estava indo até a residência de outros sobrinhos, no bairro Tarumã, Zona Oeste.

“Os meus primos informaram que ele apareceu no local, pediu que emprestassem a ele uma mala e disse que ia encontrar uma garota, que ele estava ficando. Não sabemos quem é essa menina”, contou a mulher.

De acordo com a irmã do desaparecido, Maria Silva, o homem foi visto pela última vez, por volta das 10h, em um bar situado no Km 41 da rodovia federal BR-174.

A família pede que quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268, ou ligar para os parentes de Acácio, pelos números: (92) 99188-6265 ou (92) 3024-8512.