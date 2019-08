Em Manaus, irmãs pedem ajuda para encontrar homem desaparecido

Diana, ainda, ressaltou, que não tem como entrar em contato com o irmão | Foto: Divulgação/Família

Em Manaus - As irmãs, identificadas como Marines e Diana Dino, estão à procura do irmão Wanderlan Dino Paes, de 45 anos, desaparecido desde o dia 8 de agosto, deste ano. De acordo com Marines Paes, o irmão saiu de casa, localizada na Rua Guabajuba, bairro Cidade Nova, Zona Norte da Manaus, pela última vez, por volta as 7h, para ir trabalhar como vendedor ambulante, nas ruas da capital e desde então, não foi mais visto.

Diana Dino disse que Wanderlan sobre com problemas de saúde e já desmaiou na rua, sendo atendido no SPA da Galileia, situado no bairro Monte das Oliveiras, na mesma Zona do bairro anterior.

“Ele não está muito bem de saúde, sobre de diabetes e pressão alta. Na outra vez que desapareceu, voltou para casa informando que havia passado mal na rua e foi parar no SPA. Mas dessa vez, a minha irmã [Marines] e eu, já estivemos em todos os hospitais da cidade, até no Instituto Médico Legal (IML), porém fomos informados que ninguém havia dado entrada com o nome dele”, disse a doméstica.

Diana ressaltou que não há como entrar em contato com o irmão. “Ele tinha um telefone celular, mas foi assaltado. Estamos desesperadas, porque somos somente nós três nesse mundo e estamos pensando que pode ter havido algo grave com ele".

O desaparecimento de Wanderlan Dino Paes foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) e quem puder colaborar com informações pode entrar em contato pelos telefones: (92) 99483-0069 / 99346-5042 ou 99440-1225 para falar com os parentes de Wanderlan.