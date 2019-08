Vídeo: paradas de ônibus são inadequadas e atrapalham o pedestre

Manaus- Usuários do transporte coletivo reclamam que as paradas de ônibus da cidade de Manaus não possuem coberturas e atrapalham a passagem de pedestres nas calçadas.

Em Manaus, existem três tipos de paradas de ônibus: as feitas de concreto, as com telhas de barro e as mais modernas, com vidros e alumínio, além dessas, existem os pontos, que não têm abrigos.

Segundo o Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-AM) Jean Faria, as construções das paradas são inadequadas, que dificultam o trânsito e a passagem de pedestres na calçada.

Segundo o Instituto de Mobilidade Urbana de Manaus, a maioria dos pontos de ônibus não possuem condições para receber cobertura. A equipe do instituto realiza visitas em pontos de parada para analisar se há possibilidade ou não de se construção da cobertura de proteção.

Quem quiser indicar um local para a construção de paradas, pode entrar em contato pelo número: 0800 092 0111.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo