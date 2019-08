Vídeo: extinção de cobradores do transporte coletivo divide opiniões

Manaus- O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), Giovanci Oliveira anunciou em assembleia geral no sindicato no dia 6 de junho que haveria diminuição do quadro de cobradores como medida para a redução de assaltos nos coletivos da cidade.

A polêmica em torno da extinção do cargo de cobradores têm dividido opiniões. Mesmo com o acordo no Ministério Público do Trabalho (MPT-AM), os rodoviários prometem deflagrar greve caso os cobradores sejam retirados.

Aproximadamente três mil cobradores atuam no transporte público em Manaus. A ideia do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) é substituir esses profissionais por um sistema 100% de bilhetagem eletrônica, ou seja, sem dinheiro em espécie nos ônibus.

A possível saída dos cobradores causou revolta nos rodoviários, que no domingo (4), recolheram vinte ônibus que estavam sem a atuação desses profissionais. Depois de muita discussão houve um acordo no MPT-AM, mas a categoria está de sobreaviso.

Mesmo após o acordo firmado, os rodoviários temem a extinção do cargo de cobrador e garantem que se houver ônibus nas ruas sem cobradores, vai ser deflagrada uma greve geral do transporte coletivo aqui na capital. A justiça do trabalho diz que se houver a mudança os motoristas devem ser remunerados por acúmulo de função.

Autor: Mariana Rocha/ Tv Em Tempo