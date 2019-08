Junta Comercial do Amazonas se torna referência de modernização

Manaus- Há quatro meses operando de forma 100% digital no recebimento de processos, a Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) começa a receber reconhecimento nacional por seu desempenho. Prova disso é o convite feito pela Junta Comercial do Estado do Bahia (Juceb) para a participação do Amazonas na implantação do sistema no Estado baiano. A autarquia amazonense opera 100% digital desde abril deste ano.

Na reunião com a equipe técnica da Juceb, o presidente da Jucea, Ênio Ferrarini, irá compartilhar a experiência e vivência do Amazonas na implantação do processo 100% digital. Ele irá, ainda, prestar auxílio para identificar antecipadamente possíveis dificuldades a serem enfrentadas com a implantação da digitalização na Junta da Bahia, contribuindo para tomada de decisões mais assertivas.



Para o dirigente da Jucea, o convite feito pela presidente da Juceb, Andrea Mendonça, só confirma o protagonismo do Amazonas no avanço da modernização dos processos do Registro Mercantil e o acerto da digitalização da autarquia.



“Esse convite surgiu devido aos nossos avanços de modernização. É o reconhecimento de que estamos no caminho certo. É um grande privilégio poder passar à frente nosso conhecimento e aprendizado a uma das Juntas mais antigas do Brasil”, ressaltou Ferrarini, que explicou que a reunião ainda não tem data definida.



Outros convites



A Junta Comercial do Amazonas também deve prestar apoio à Junta Comercial de Brasília, que demonstrou interesse no serviço de atendimento online ao usuário, implantado desde julho no site da junta amazonense. O chat online funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, e tem como função tirar dúvidas dos usuários na utilização do RedeSim.

Modernização



Em janeiro deste ano, o Governo do Estado implantou o sistema Rede Simples Digital, existente apenas em outros oito estados brasileiros. Nele, todas as informações sobre o processo para abertura, alteração e baixa da empresa, bem como sua regularização nos órgãos de licenciamento, ficam disponíveis de forma digital, no portal RedeSim-AM, no site da Jucea.

